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15:24, 9 октября 2024 года В Орловской области нашли убежище более 1500 курян Из них 1200 человек проживают в квартирах.



Фото: Татьяна Тимохина

9 октября в Орле, в штабе общественной поддержки, состоялась встреча эвакуированных жителей с представителями власти Курской области. В формате видеоконференции люди, вынужденные покинуть свои дома, имели возможность задать вопросы чиновникам.





Эвакуированные интересовались ситуацией в родных населенных пунктах, выплатами за утраченное имущество, а также действиями властей по предотвращению мародерства.



В настоящее время в нашем регионе находятся более 1500 эвакуированных жителей Курской области. Из них 1200 проживают в квартирах, а часть курян размещены в ПВР.





Татьяна Тимохина





