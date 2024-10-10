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8:00, 10 октября 2024 года Орловцам предложили отправиться в иммерсивный культпоход Необычное мероприятие организуют в Бунинке.



Фото: орловская областная библиотека имени Бунина

Орловская областная библиотека имени Бунина организует иммерсивный культпоход "Шесть ярусов и лабиринт знаний". Мероприятие состоится 10 октября, начало в 15:00.



Орловских книголюбов ждет прогулка по историческому пространству, окружающему библиотеку. Участники мероприятия пройдутся по этажам здания и посмотрят на книгохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



Ведущая Наталья Ставцева побывает с орловцами там, куда обычно читателям вход закрыт. Желающие смогут примерить на себя роль библиотекаря. Мероприятие доступно по "Пушкинской карте".



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Сергей Силаев





