Орловцам предложили отправиться в иммерсивный культпоход
Необычное мероприятие организуют в Бунинке.
Фото: орловская областная библиотека имени Бунина
Орловская областная библиотека имени Бунина организует иммерсивный культпоход "Шесть ярусов и лабиринт знаний". Мероприятие состоится 10 октября, начало в 15:00.
Орловских книголюбов ждет прогулка по историческому пространству, окружающему библиотеку. Участники мероприятия пройдутся по этажам здания и посмотрят на книгохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Ведущая Наталья Ставцева побывает с орловцами там, куда обычно читателям вход закрыт. Желающие смогут примерить на себя роль библиотекаря. Мероприятие доступно по "Пушкинской карте".
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