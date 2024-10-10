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19:30, 9 октября 2024 года

В Орловской области простились с двумя бойцами СВО

В последний путь проводили Игоря Савкова и Дмитрия Харькова.

Фото: архив

В Ливнах простились с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО. 8 октября жители города проводили в последний путь Игоря Савкова и Дмитрия Харькова, которые были их земляками и отправились на защиту Родины, заключив контракт.

Игорь Иванович Савков родился 24 июня 1963 года Он погиб в январе 2024 года. На службу отправился из Ливенского района.

Дмитрий Николаевич Харьков родился 1 июля 1983 года. Его жизнь оборвалась 24 мая 2024-го. Он заключил контракт на военную службу в Орле.

Бойцов похоронили на новом Заливенском кладбище. Об этом сообщает тг-канал "Уездный город". 




Сергей Мерцалов
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