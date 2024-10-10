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19:00, 9 октября 2024 года В сквере Гуртьева в Орле протестировали подсветку Работы там близятся к завершению.





В сквере Гуртьева в Орле протестировали подсветку, которая будет включаться каждый вечер. Работы там близятся к завершению.



Яркие прожекторы установлены от улицы Октябрьской до самого сердца сквера. Планируется, что подсветку получит и сам памятник.



Исторический облик сквера сохранен, но дополнен современными элементами – велодорожками и расширенной парковкой. Установили новое освещение, благоустроили аллеи.



Благоустроить сквер решили сами орловцы путем общественного голосования. В следующем году преображение ждет Сквер танкистов.





Всеволод Трифонов





