В Орле обсудили информирование населения о действиях при авиационной опасности
Теме было посвящено заседание оперативного штаба региона.
9 октября в Орле прошло очередное заседание оперативного штаба региона под председательством губернатора Андрея Клычкова. На нем присутствовали представители силового блока, чрезвычайных ведомств, администрации области.
Глава региона дал ряд поручений в сфере оперативной организации оповещения населения о правилах поведения и порядке действий в случае объявления сигнала об авиационной опасности.
"На прошлой неделе в Орловской области была объявлена ракетная опасность. Это первый подобный случай с момента начала СВО. В связи с возросшими угрозами и новыми вызовами требуется не только повышенная бдительность, но и решение дополнительных задач, включая тесное взаимодействие с подразделениями Министерства обороны РФ", – цитирует Клычкова региональный информационный портал.