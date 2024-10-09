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15:00, 9 октября 2024 года

В Орле обсудили информирование населения о действиях при авиационной опасности

Теме было посвящено заседание оперативного штаба региона.


9 октября в Орле прошло очередное заседание оперативного штаба региона под председательством губернатора Андрея Клычкова. На нем присутствовали представители силового блока, чрезвычайных ведомств, администрации области.

Глава региона дал ряд поручений в сфере оперативной организации оповещения населения о правилах поведения и порядке действий в случае объявления сигнала об авиационной опасности.
"На прошлой неделе в Орловской области была объявлена ракетная опасность. Это первый подобный случай с момента начала СВО. В связи с возросшими угрозами и новыми вызовами требуется не только повышенная бдительность, но и решение дополнительных задач, включая тесное взаимодействие с подразделениями Министерства обороны РФ", – цитирует Клычкова региональный информационный портал.



Артем Ежаков
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