Орловские спортсмены-программисты выявили лучших в региональных турнирах
В областном центре состоялись чемпионат и первенство области.
Орловские спортсмены-программисты выявили лучших в региональных турнирах. В областном центре состоялись чемпионат и первенство области.
За медали Первенства области соревновались 30 школьников в возрасте от 15 до 18 лет. Дисциплина была только одна – "программирование алгоритмическое".
1 место: Потапов Денис (БУ ОО ДО "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина")
2 место: Воропаев Ярослав (МБОУ-СОШ N12 г. Орла)
3 место: Беляков Артем (МБОУ гимназия №19)
В Чемпионате области спортсмены в возрасте от 16 до 25 лет боролись за призовые места в дисциплинах "программирование алгоритмическое", "программирование продуктовое" и "программирование систем информационной безопасности".
В дисциплине "программирование алгоритмическое" 17 команд по 3 человека в течение 4 часов решали 10 задач. Золотые и бронзовые медали соревнований завоевали студенты ОГУ имени Тургенева, серебро у курсантов Академии ФСО.
В продуктовом программировании 6 команд по 6 человек готовили кейс "Разработка web-приложения". Золото и серебро выиграли команды Академии ФСО, третьими здесь стали студенты Орловского юридического института.
Завершала программу Чемпионата Орловской области дисциплина "системы информационной безопасности" все три призовых места завоевали курсанты Академии ФСО.