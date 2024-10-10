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18:00, 9 октября 2024 года Орловские спортсмены-программисты выявили лучших в региональных турнирах В областном центре состоялись чемпионат и первенство области.







Орловские спортсмены-программисты выявили лучших в региональных турнирах. В областном центре состоялись чемпионат и первенство области.



За медали Первенства области соревновались 30 школьников в возрасте от 15 до 18 лет. Дисциплина была только одна – "программирование алгоритмическое".



1 место: Потапов Денис (БУ ОО ДО "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина")



2 место: Воропаев Ярослав (МБОУ-СОШ N12 г. Орла)



3 место: Беляков Артем (МБОУ гимназия №19)



В Чемпионате области спортсмены в возрасте от 16 до 25 лет боролись за призовые места в дисциплинах "программирование алгоритмическое", "программирование продуктовое" и "программирование систем информационной безопасности".



В дисциплине "программирование алгоритмическое" 17 команд по 3 человека в течение 4 часов решали 10 задач. Золотые и бронзовые медали соревнований завоевали студенты ОГУ имени Тургенева, серебро у курсантов Академии ФСО.



В продуктовом программировании 6 команд по 6 человек готовили кейс "Разработка web-приложения". Золото и серебро выиграли команды Академии ФСО, третьими здесь стали студенты Орловского юридического института.



Завершала программу Чемпионата Орловской области дисциплина "системы информационной безопасности" все три призовых места завоевали курсанты Академии ФСО.





Анастасия Дорохова





