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12:22, 9 октября 2024 года Жители Орла просят отремонтировать участок на 3-й Курской Часть улицы никогда не ремонтировалась.



Фото: Народный фронт Орловской области

В Народный фронт Орловской области обратились жители улицы 3-й Курской Орла. Здесь проживает более 50 человек, однако жители не помнят, чтобы за последние 40 лет проводился ремонт. К десяти домам нет проезда в непогоду ни на транспорте, ни пешком.



В то же время на соседних улицах новый асфальт лежит. Орловцы своими силами подсыпают дорогу щебенкой, в 2023 году на эти цели они потратили 100 тысяч рублей, сообщили в реготделении Народного фронта Орловской области.



Ремонт дороги несколько лет переносится, активисты обратились к властям с просьбой о проведении работ в ближайшем плановом периоде.





Сергей Силаев





