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18:30, 9 октября 2024 года Орловскому пенсионеру вернут отданные мошенникам деньги За мужчину вступилась прокуратура.





Прокуратура Малоархангельского района в суде добилась возмещения ущерба пенсионеру. Как рассказали в ведомстве, мужчина захотел купить товар в интернете, связался с продавцом и перевел ему на счет 21,5 тысячи рублей. Покупку пенсионер не получил.



Выяснилось, что владельцем карты, куда были отправлены деньги, была жительница другого региона. Прокуратура направила иск о взыскании этих средств. Суд стал на сторону ведомства.





Артем Ежаков





