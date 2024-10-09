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16:30, 9 октября 2024 года Орловская семья Стешковых вносит свой вклад в достижении победы в СВО Глава семьи Александр воюет в зоне спецоперации, мама Татьяна возит гуманитарные грузы, старшая дочь собирает письма для бойцов.







Орловская семья Стешковых вносит свой вклад в достижении победы в СВО. Глава семьи Александр воюет в зоне спецоперации, награжден Георгиевским крестом IV степени, в зоне спецоперации он передает информацию о беспилотниках и других летающих объектах.



Мама Татьяна возит гуманитарные грузы в Клещеевку, заодно навещая мужа. Старшая дочь Кира собирает письма для бойцов. Еще в семье есть маленькие Милана и Даня. Вместе они собираются, только когда Александр приезжает домой в отпуск. В гости к Стешковым заглянула Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





