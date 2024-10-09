Краеведческий музей в Глазуновке отремонтировали и дополнили инсталляциями
Упор здесь сделали на освещении истории Великой Отечественной войны.
Краеведческий музей в Глазуновке отремонтировали и дополнили инсталляциями. Из местного бюджета выделили полтора миллиона рублей на косметический ремонт и еще полмиллиона на насыщение экспозиции.
Упор здесь сделали на освещении истории Великой Отечественной войны, а именно на Орловско-Курской дуги. С экспонатами помогли и местные жители.
Скоро здесь обустроят еще несколько пространств. В частности, будут добавлены фотографии местных участников локальных конфликтов и СВО. Распахнет двери зал далекого прошлого, памяти партизан и современности.