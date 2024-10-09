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15:50, 9 октября 2024 года Краеведческий музей в Глазуновке отремонтировали и дополнили инсталляциями Упор здесь сделали на освещении истории Великой Отечественной войны.







Краеведческий музей в Глазуновке отремонтировали и дополнили инсталляциями. Из местного бюджета выделили полтора миллиона рублей на косметический ремонт и еще полмиллиона на насыщение экспозиции.



Упор здесь сделали на освещении истории Великой Отечественной войны, а именно на Орловско-Курской дуги. С экспонатами помогли и местные жители.



Скоро здесь обустроят еще несколько пространств. В частности, будут добавлены фотографии местных участников локальных конфликтов и СВО. Распахнет двери зал далекого прошлого, памяти партизан и современности.





Александра Бахтина





