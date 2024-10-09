Орловский педагог удостоена благодарственного письма президента РФ
Его получила учитель французского языка Ольга Захарова.
В Москве завершился четвертый Всероссийский форум классных руководителей, собравший тысячу классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования. Три дня участники обсуждали темы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасности, воспитания, инструменты и подходы к профориентации.
Послов форума наградили благодарственными письмами президента РФ. Как сообщает региональный информационный портал, в число награжденных вошла учитель французского языка и советник директора по воспитанию школы №37 города Орла Ольга Захарова.