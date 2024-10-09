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10:01, 9 октября 2024 года В дома орловцев начали подавать тепло Отопительный сезон стартовал в облцентре и районах.





В Орле с 9 октября стартует отопительный сезон. Тепло сначала поступит в сады, школы, учреждения культуры и здравоохранения. В течение десяти дней трубы потеплеют в домах жителей областного центра.



Главы также муниципалитетов подготовили документы для запуска отопления. В понедельник такое поручение дал руководителям местных администраций губернатор Андрей Клычков. Так, в Кромском районе тепло с 9 октября начнут подавать не только в социальные объекты, но и в жилой фонд.

– С сегодняшнего дня тепло начнет поступать в образовательные учреждения, объекты здравоохранения, учреждения культуры и жилой сектор, – рассказали в пресс-службе администрации Кромского района. Как сообщили в орловском филиале АО "Квадра", Ливенская ТЭЦ начинает подачу тепла в соответствии с постановлением администрации города 10 октября. К теплоснабжению подключат около 100 объектов инфраструктуры, включая жилые дома, школы, больницы и другие учреждения.





Сергей Силаев





