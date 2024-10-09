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13:00, 9 октября 2024 года Более 300 детей из ЛНР отдохнули в Орловской области В лагерях побывали ребята из Троицкого района Республики.





Минувшим летом в лагерях Орловской области отдохнули 310 детей из Троицкого района Луганской Народной Республики. Отдых организовали в рамках соглашения между администрацией региона и подшефного района ЛНР.



Первые смены стартовали 25 июля, а последние завершились 24 августа. Расходы по перевозке детей взяла на себя Орловская область, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Ребята отдыхали в трех оздоровительных учреждениях: санатории "Орловчанка", спортивно-оздоровительном лагере "Мечта" и образовательном центре "Космос". Напомним, что всего летом в лагерях региона отдохнули почти 85 тысяч ребят. На оздоровительную кампанию 2024 года потрачено порядка 290 миллионов рублей.





Сергей Силаев





