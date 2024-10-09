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9:45, 9 октября 2024 года В Орле приговор диверсанту вступил в законную силу Он проведет за решеткой 17 лет.





В Орле приговор диверсанту вступил в законную силу. Он проведет за решеткой 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.



Мужчина совершил два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры по заданию СБУ. За это он получал деньги.



Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима.





Анна Вайсергисер





