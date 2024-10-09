Орловец отправится в тюрьму за неуплату алиментов.
Мужчина проведет пять месяцев в колонии строгого режима
Кромской районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя деревни Кромской Мост. Он признан виновным в неуплате средств на содержание ребенка.
Мужчина должен был выплачивать алименты и уже привлекался к ответственности за неуплату. Однако кромчанин не хотел устраиваться на работу и ничего не платил даже после принятых мер, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
В итоге суд отправил мужчину на пять месяцев в колонию строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.