Главная » Новости



13:58, 9 октября 2024 года В Орловской области немного снизилась заболеваемость ОРВИ Ситуация с COVID-19 практически не изменилась.





В Орловской области с 30 сентября по 6 октября к медикам с симптомами ОРВИ обратилось около шести тысяч человек. Заболеваемость уменьшилась на 5% в сравнении с позапрошлой семидневкой.



Также немного уменьшилось число пациентов в возрасте до 14 лет – с 54,2% до 53,3%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По последним данным, на карантине в регионе находятся 24 класса.



Ситуация с COVID-19 практически не изменилась. Им за неделю заболел 601 человек – на пять больше, чем было ранее.



Продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент укол сделали 142 тысяч человек при плане минимум в 330 тысяч. Сейчас привился фактически каждый пятый житель Орловщины.





Артем Ежаков





