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13:58, 9 октября 2024 года

В Орловской области немного снизилась заболеваемость ОРВИ

Ситуация с COVID-19 практически не изменилась.


В Орловской области с 30 сентября по 6 октября к медикам с симптомами ОРВИ обратилось около шести тысяч человек. Заболеваемость уменьшилась на 5% в сравнении с позапрошлой семидневкой.

Также немного уменьшилось число пациентов в возрасте до 14 лет – с 54,2% до 53,3%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По последним данным, на карантине в регионе находятся 24 класса.

Ситуация с COVID-19 практически не изменилась. Им за неделю заболел 601 человек – на пять больше, чем было ранее.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент укол сделали 142 тысяч человек при плане минимум в 330 тысяч. Сейчас привился фактически каждый пятый житель Орловщины.


Артем Ежаков
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