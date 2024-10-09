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9:01, 9 октября 2024 года

УК "Умный дом" в Орле может оказаться в центре уголовного дела о мошенничестве

Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы.


По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина проведена проверка соблюдения законодательства в работе УК "Умный дом".

Как сообщили в ведомстве, в ведении компании находятся порядка 240 жилых домов. В УК небольшой штат сотрудников, а ряд специалистов и вовсе отсутствовал. При этом договоры с контрагентами для надлежащего содержания общего имущества домов не заключались.
"Также установлено, что "УК "Умный дом" предъявлялись гражданам на оплату счета за содержание и ремонт жилых помещений, в которые включалась плата за техобслуживание, осмотр и аварийный ремонт внутридомовых газовых сетей. Между тем, соответствующие договоры с ресурсоснабжающей организацией заключены не были, в связи с чем УК не имела фактической возможности оказывать указанную услугу", – отметили в прокуратуре.
Материалы проверки по факту взимания платы за фактически неоказанные направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье о мошенничестве. Проводится процессуальная проверка.


Артем Ежаков
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