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8:45, 9 октября 2024 года В Орловской области появился новый мужской исправительный центр Он рассчитан на 50 человек, приговоренных к принудительным работам.



Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В Орловской области при ИК-2 создан новый изолированный участок, функционирующий как исправительный центр. Он расположен в Глазуновке и рассчитан на 50 человек, приговоренных к принудительным работам, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.



Осужденные будут работать на местном предприятии, которое разрабатывает и производит холодильное оборудование, а также сетчатое, рекламное, прикассовое оборудование и дисплеи, POS-материалы.





Артем Ежаков





