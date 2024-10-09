среда 9.10.2024 17:36:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

8:19, 9 октября 2024 года

День Иоанна Богослова: народные приметы на 9 октября 2024

Какие традиции есть по народному календарю, что можно и чего нельзя делать.


9 октября 2024 православные верующие вспоминают Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов. Издавна сложились поверья и обычаи, связанные с этим днем. Какие есть народные приметы, что можно делать, а чего нельзя? Рассказываем.
 
Иоанн Богослов помогает в дороге, можно молиться ему о покровительстве в дальнем пути. Также его считают покровителем художников. Наши предки в этот день поминали умерших родственников. Ходили в церковь не только чтобы поставить свечу тем, кто отошел в мир иной, но и помолиться о здоровье и семейном благополучии. Не принято тяжело трудиться, поработать лучше до обеда. День хорошо провести в покое, тишине, домашней обстановке. Хорошо на Иоанна Богослова дать милостыню просящему, отказывать нежелательно.
 
Нельзя, по поверьям, ссориться с родственниками, это может привести к неприятностям и бедам. В темное время суток лучше не отправляться в дальний путь. На Руси в этот день не принято было венчаться, считалось, что такой брак будет недолгим и неудачным.
 
Народные приметы, связанные с погодой на 9 октября 2024, есть такие. Если на Иоанна Богослова стоит тепло и светит солнце — июнь будет холодным. Дождь идет — жди осадков ближайшие три недели подряд. Красный закат предвещает сильный ветер, а блеклые тучи на закате — к непогоде.



Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.