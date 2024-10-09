День Иоанна Богослова: народные приметы на 9 октября 2024

Какие традиции есть по народному календарю, что можно и чего нельзя делать.

9 октября 2024 православные верующие вспоминают Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов. Издавна сложились поверья и обычаи, связанные с этим днем. Какие есть народные приметы, что можно делать, а чего нельзя? Рассказываем.

Иоанн Богослов помогает в дороге, можно молиться ему о покровительстве в дальнем пути. Также его считают покровителем художников. Наши предки в этот день поминали умерших родственников. Ходили в церковь не только чтобы поставить свечу тем, кто отошел в мир иной, но и помолиться о здоровье и семейном благополучии. Не принято тяжело трудиться, поработать лучше до обеда. День хорошо провести в покое, тишине, домашней обстановке. Хорошо на Иоанна Богослова дать милостыню просящему, отказывать нежелательно.

Нельзя, по поверьям, ссориться с родственниками, это может привести к неприятностям и бедам. В темное время суток лучше не отправляться в дальний путь. На Руси в этот день не принято было венчаться, считалось, что такой брак будет недолгим и неудачным.

Народные приметы, связанные с погодой на 9 октября 2024, есть такие. Если на Иоанна Богослова стоит тепло и светит солнце — июнь будет холодным. Дождь идет — жди осадков ближайшие три недели подряд. Красный закат предвещает сильный ветер, а блеклые тучи на закате — к непогоде.