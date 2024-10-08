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20:00, 8 октября 2024 года

Строительство межвузовского кампуса в Орле проконтролирует депутат Госдумы

Сдача объекта запланирована на апрель 2026 года.



Строительство орловского кампуса находится под строгим контролем. 8 октября с подрядчиком пообщалась Ольга Пилипенко - один из инициаторов возведения студенческого городка, депутат Государственной Думы.

По проекту в кампусе будут располагаться пятиэтажный учебный корпус, рассчитанный на 2000 человек, три общежития и футбольное поле. Здесь оборудуют все необходимое для учебы, жизни и отдыха: от лабораторий до фудкорта.

Активные работы начались в июне этого года. Ежедневно на объекте трудятся 150 человек, а также работает тяжелая техника. Сдать студенческий кампус планируют в апреле 2026 года. О том, что уже удалось сделать, расскажет Мария Семак.


Мария Семак
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