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19:30, 8 октября 2024 года С начала года орловцы оформили свои права на 600 гаражей В России вступил в силу закон, регулирующий работу гаражных объединений.







Теперь у гаражей появился юридический статус. Уже более года в нашей стране действует закон, регулирующий работу гаражных объединений.



- Закон о гаражных объединениях определяет порядок управления и распоряжения общим имуществом собственников гаражей и машино-мест. Также предусмотрена возможность создания юридических лиц для управления общим имуществом, - рассказала заместитель начальника отдела государственной регистрации и кадастрового учета земельных участков Светлана Неретина.



Этот закон стал важным шагом вперед, особенно для тех, у кого есть свои автомобили. С начала 2024 года жители Орловской области уже оформили права на более чем 360 земельных участков и 600 гаражей. О том, какие еще возможности открывает новый закон, в своем сюжете расскажет Антон Сорокин.





Антон Сорокин





