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8:00, 9 октября 2024 года

Футболистки Орловского госуниверситета с поражения начали чемпионат России по футзалу

Спортсменки уступили "Лагуне-УОР".


Футболистки Орловского государственного университета неудачно стартовали в чемпионате России по футзалу. Первый тур наша команда провела на выезде в Пензе. Первый матч завершился поражением орловчанок со счетом 1:3, во второй игре нашей команде не удалось забить ни одного мяча. Итог матча – поражение 0:3.
Дарья Башлыкова, игрок ЖФК "ОрелГУ-КПРФ": "Неприятно начинать чемпионат с поражений, но мы не вешаем нос. Получалось многое, кроме реализации, над этим аспектом игры продолжаем работать. Нельзя сказать, что мы сдались после пропущенного мяча, каждая старалась изменить исход матча до последних секунд, огромное количество моментов у ворот соперника и владение мячом не дадут соврать, но результативность основной фактор в футболе, и в этом туре "Лагуна" переиграла нас. Будем двигаться дальше, исправлять ошибки и верить в себя".



Анастасия Дорохова
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