Футболистки Орловского госуниверситета с поражения начали чемпионат России по футзалу

Дарья Башлыкова, игрок ЖФК "ОрелГУ-КПРФ": "Неприятно начинать чемпионат с поражений, но мы не вешаем нос. Получалось многое, кроме реализации, над этим аспектом игры продолжаем работать. Нельзя сказать, что мы сдались после пропущенного мяча, каждая старалась изменить исход матча до последних секунд, огромное количество моментов у ворот соперника и владение мячом не дадут соврать, но результативность основной фактор в футболе, и в этом туре "Лагуна" переиграла нас. Будем двигаться дальше, исправлять ошибки и верить в себя".