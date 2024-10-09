Орловская область передала в Троицкий район ЛНР автовышку
Она используется для работ по обслуживанию уличного освещения.
Фото департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области
Троицкий район Луганской Народной Республики получил от Орловской области автовышку для обслуживания уличного освещения. Об этом сообщает региональный информационный портал.
В последнее время в подшефный район передали отопительные котлы, циркуляционные насосы, станции для управления глубинными насосами, сварочный инвертор, резервные емкости для воды и десять электромагнитных пускателей.
Орловщина также продолжает помогать району в прохождении отопительного сезона. Недавно этот вопрос обсуждался с делегацией региона во главе с руководителем департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергеем Латыниным.