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11:52, 9 октября 2024 года Орловская область передала в Троицкий район ЛНР автовышку Она используется для работ по обслуживанию уличного освещения.



Фото департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

Троицкий район Луганской Народной Республики получил от Орловской области автовышку для обслуживания уличного освещения. Об этом сообщает региональный информационный портал.



В последнее время в подшефный район передали отопительные котлы, циркуляционные насосы, станции для управления глубинными насосами, сварочный инвертор, резервные емкости для воды и десять электромагнитных пускателей.



Орловщина также продолжает помогать району в прохождении отопительного сезона. Недавно этот вопрос обсуждался с делегацией региона во главе с руководителем департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергеем Латыниным.





Артем Ежаков





