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14:00, 8 октября 2024 года Орловские поликлиники обеспечены запасом вакцины от кори Ситуация с этой болезнью в регионе стабилизировалась.





В Орловской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью. Об этом в интервью "Вести-Орел" рассказала начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Яшкина. Тем не менее, она призвала взрослых орловцев, которые не знают свой прививочный статус по кори, особенно это касается медработников, учителей и вахтовиков, прийти в поликлинику за прививкой. "В области по сравнению с летним периодом стабилизировалась ситуация по кори. В конце августа мы регистрировали завозные случаи заболевания, они могут быть у нас с территории других регионов. Сейчас медицинские организации обеспечены достаточным запасом вакцины от кори", – отметила Яшкина.









Артем Ежаков





