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13:30, 8 октября 2024 года В Орловской области от гриппа привили треть от запланированного числа населения Об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Яшкина.





В Орловской области от гриппа привили треть от запланированного числа населения. Об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Яшкина.

"Привито уже более 120 тысяч человек, хотелось бы, чтобы цифра была как можно больше, а по плану у нас свыше 330 тысяч человек", – заявила Яшкина в интервью "Вести-Орел". Оптимальное время проведения вакцинации от гриппа – с сентября по ноябрь, до начала сезонного подъема заболеваемости. Прививку можно получить в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах.





Артем Ежаков





