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10:59, 8 октября 2024 года
В Ливнах пенсионер на кроссовере сбил пенсионера на "зебре"Госпитализация пешеходу не понадобилась.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
7 октября в два часа дня 67-летний пенсионер на Geely Monjaro сбил 85-летнего мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу. ДТП случилось на улице Гражданской в Ливнах.
Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, пешеход получил травмы, но несерьезные – его отпустили домой.
Артем Ежаков
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