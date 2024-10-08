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10:22, 8 октября 2024 года

"ЛизаАлерт" приглашает орловцев на вводную лекцию для новичков

Встреча состоится 10 октября.


Всех, кто хотел присоединиться к поисковому отряду "ЛизаАлерт", ждут на встрече 10 октября. В этот день пройдет вводная лекция для новичков.

Волонтеры помогают полиции искать пропавших людей. Новичкам расскажут обо всем подробно и с примерами: как искать в лесу, а как – в городе или из дома. Поисковики расскажут, сколько вообще направлений есть в отряде, ведь работа не ограничивается только патрулированием улиц или прочесыванием лесов. Заявки на горячую линию отряда поступают ежедневно.
Ирина Ревкова, руководитель направления "Новичковая" ДПСО "ЛизаАлерт" Орловской области: "Заявки к нам в отряд приходят круглосуточно. Вообще, за последние четыре месяца к нам поступила 171 заявка. 127 человек найдены живыми".
Всех, кто чувствует в себе силы совершать добрые дела, ждут 10 октября в 18:30 по адресу Тургенева, 37. Подробности – в официальной группе отряда в социальных сетях.


Мария Семак
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