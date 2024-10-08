В Заводском районе Орла без горячей воды остались десятки домов, школы и детсады

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9:07, 8 октября 2024 года
В Заводском районе Орла без горячей воды остались десятки домов, школы и детсадыЕе не будет до вечера.
8 октября до 17:00 из-за заполнения системы отопления без горячей воды остались десятки домов, школы и детсады в Заводском районе Орла. Об этом сообщает АО "Орелгортеплоэнерго".
Адреса отключения:
• ул. Авиационная, 7, 7 корпус 2;
• ул. Комсомольская, 310/1, 322а, 340, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, ,322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388,390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406;
• ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37,39,41,43;
• ул. Кромская, 3, 5, 7;
• ул. Авиационная, 2, 6;
• ул. Комсомольская, 272, 274, 282, 284, 286, 288;
• ул. Латышских стрелков, 107;
• детские сады №10, 41, 61;
• школа №6 и лицей №28.
Артем Ежаков