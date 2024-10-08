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21:00, 7 октября 2024 года В Орле обсудили вопросы женского и детского здоровья Встреча медиков состоялась в НКМЦ имени Круглой.







Орловские врачи приняли участие в межрегиональной научной конференции, посвященной вопросам женского и детского здоровья. Мероприятие прошло в НКМЦ имени Круглой. С научными докладами выступили специалисты в области акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии-реаниматологии из Москвы, Курска и Рязани.



Главная тема конференции - здоровье мам и их детей, особенно тех, кто родился раньше срока. Неонатологи обсудили, как помочь таким малышам адаптироваться и дать им шанс на долгую и счастливую жизнь. На конференции также рассмотрели эффективные методы и технологии, которые могут быть использованы в этой области.





Елена Литинская





