Главная » Новости



20:30, 7 октября 2024 года В Орловской области еще шесть сирот получили новые квартиры Ключи от жилья им вручили в Краснозоренском районе.







В Краснозоренском районе Орловской области состоялось радостное событие - еще шесть сирот получили ключи от квартир. Трое из них решили переехать в Орел, один - в Залегощь, а двое остались жить на малой родине. В Красной Заре построена целая улица одноэтажных домов, предназначенных для тех, кто остался без попечения родителей.



По истечении пяти лет владельцы могут переоформить жилье в личную собственность и распоряжаться им по своему усмотрению. На очереди в районе осталось восемь человек.





Татьяна Тимохина





