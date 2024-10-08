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20:00, 7 октября 2024 года

В детских садах Орла появились экотропы

К проекту "Поколение ЭкоДетки" подключились уже пять дошкольных учреждений города.



В детских садах Орла появились экотропы. Проект "Поколение ЭкоДетки" реализуется при поддержке "Социально-культурного фонда развития и инновации". Его главной целью является воспитание в детях бережного отношения к природе.

Одна из таких экотроп была организована в детском саду № 74. Здесь малыши не только получают новые знания об окружающем мире, но и учатся его ценить. Всего в проекте участвуют пять дошкольных учреждений города.

Создание экотроп в детских садах - это только первый шаг к реализации проекта. Уже разработаны уникальные ЭкоУроки с интерактивными презентациями, которые помогут детям глубже понять окружающий мир.

- Сейчас мы начали работу по созданию мультфильмов, и дети активно участвуют в этом процессе, - рассказала заместитель заведующей детского сада № 74 в Орле Евгения Алишина. 

В ноябре организаторы планируют снять фильм, в котором воспитанники всех пяти детских садов поделятся своим опытом участия в проекте "Поколение ЭкоДетки". Они также обсудят планы на будущее и надеются на дальнейшее сотрудничество с фондом.


Татьяна Тимохина
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