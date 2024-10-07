понедельник 7.10.2024 19:02:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

15:45, 7 октября 2024 года

В Орле подрядчика "Дворянки" обязали обеспечить сохранность водных биоресурсов

Проверку провела Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Фото: архив

В Орле суд обязал заказчика и подрядчика работ по благоустройству сквера "Дворянское гнездо" обязаны восстановить водные биоресурсы. Инициатором судебного процесса выступила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Проверка показала, что специалисты брянского ООО "Элитный сад" проложили новую ливневую канализацию, которая должна была сбрасывать воду с улицы Октябрьской в реку Орлик. Однако разрешение на это не выдавалось.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, одним из условий получения такого разрешения является устранение последствий негативного воздействия на биоресурсы. Однако ни заказчик, ни исполнитель работ не провели восстановительные мероприятия, не заключили соответствующий договор и не выбрали подрядчика.

В связи с этим прокуратура подала иск в суд. В результате "Объединенный муниципальный заказчик" Орла и "Элитный сад" обязали получить разрешение в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству и приступить к восстановлению водных биоресурсов.

Ранее суд обязал администрацию Орла построить и запустить сооружения для очистки воды, поступающей с улицы Октябрьской, перед сбросом в Орлик. Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.