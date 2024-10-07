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15:45, 7 октября 2024 года В Орле подрядчика "Дворянки" обязали обеспечить сохранность водных биоресурсов Проверку провела Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.



Фото: архив

В Орле суд обязал заказчика и подрядчика работ по благоустройству сквера "Дворянское гнездо" обязаны восстановить водные биоресурсы. Инициатором судебного процесса выступила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.



Проверка показала, что специалисты брянского ООО "Элитный сад" проложили новую ливневую канализацию, которая должна была сбрасывать воду с улицы Октябрьской в реку Орлик. Однако разрешение на это не выдавалось.



Как сообщили в прокуратуре Орловской области, одним из условий получения такого разрешения является устранение последствий негативного воздействия на биоресурсы. Однако ни заказчик, ни исполнитель работ не провели восстановительные мероприятия, не заключили соответствующий договор и не выбрали подрядчика.



В связи с этим прокуратура подала иск в суд. В результате "Объединенный муниципальный заказчик" Орла и "Элитный сад" обязали получить разрешение в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству и приступить к восстановлению водных биоресурсов.



Ранее суд обязал администрацию Орла построить и запустить сооружения для очистки воды, поступающей с улицы Октябрьской, перед сбросом в Орлик. Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.





Сергей Мерцалов





