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19:30, 7 октября 2024 года Орловцев пригласили на урок оказания первой помощи Учить будут инструкторы "Красного креста" и "Бригады Катукова".





Орловцев пригласили на урок оказания первой помощи. Он пройдет 12 октября в администрации Железнодорожного района Орла. Начало – в 10:00.



Как сообщает региональный информационный портал, учить будут инструкторы "Красного креста" и "Бригады Катукова". Для участия нужна запись. В заявке нужно указать ФИО, дату занятия и телефон. Количество мест ограничено.



С собой на урок нужно взять туристический коврик, жгут, четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки, одноразовую пеленку 60 на 90 сантиметров.





Артем Ежаков





