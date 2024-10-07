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14:45, 7 октября 2024 года Орловская прокуратура проверяет информацию о нарушении прав ветерана Видеообращение появилось в социальных сетях.



Фото: архив

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил проверить появившуюся в сети информацию о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны. Видеообращение записала пожилая женщина.



Орловчанка рассказала, что ее внук проявляет агрессию по отношению к ней и собственному сыну-инвалиду. В результате женщина была вынуждена переехать в съемное жилье.



– Также он вымогает у ветерана денежные средства, незаконно забирает ее личные вещи, допускает высказывания, оправдывающие фашизм, умышленно поджег квартиру, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Надзорное ведомство даст уголовно-правовую оценку противоправным действиям внука ветерана. Прокуратура принимает меры по восстановлению жилищных прав женщины, ход и результаты проверки находятся на контроле.





Сергей Силаев





