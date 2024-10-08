Больницу Семашко пополнили невролог и медсестра

Специалисты пришли работать после окончания учебы.
В орловскую больницу Семашко после окончания учебы пришли работать два молодых специалиста. В неврологическое отделение №1 для больных с острым нарушением мозгового кровообращения пришли работать невролог Анастасия Вильмович и медсестра Алина Александрова.
Первая окончила мединститут Орловского госуниверситета и ординатуру по неврологии, вторая – медколледж.
Напомним, что молодыми специалистами пополнилась и областная клиническая больница. Туда пришли работать 32 человека, включая 17 врачей.