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18:30, 7 октября 2024 года

Орловцы могут обменять монеты на купюры

Всероссийская акция проходит с 7 по 20 октября.

Фото: архив

Орловцы могут обменять мелочь на купюры. Всероссийская акция "Монетная неделя" проходит с 7 по 20 октября. В ней участвуют банки и магазины в тринадцати населенных пунктах региона.

Обменять монеты на купюры или зачислить на счет можно по 39 адресам в Орле, Мценске, Ливнах, Болхове, Залегощи, Дмитровске, Кромах, Змиевке, Верховье, Колпне, Глазуновке, Долгом и Нарышкино. Об этом сообщает региональный инфопортал

Накопившуюся мелочь можно принести в банки и магазины и обменять ее на банкноты без комиссии. Также есть возможность зачислить монеты на свой счет или направить их на благотворительность. Ограничений по сумме или количеству монет нет. Для сокращения времени обслуживания рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналам.

Сейчас в стране в обращении находится 72 миллиарда монет разных номиналов – примерно по 500 монет на каждого жителя страны. В первом полугодии 2024 года в рамках аналогичной акции жители Орловской области вернули в оборот 632 тысячи монет, а в свои семейные бюджеты - 2,5 миллиона рублей.

Адреса, где в нашем регионе можно сдать монеты, размещены на сайте монетнаянеделя.рф.


Сергей Мерцалов
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