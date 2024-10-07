В Орловской области заметили очень редких птиц

Стая из 24 чернозобых гагар плавала на пруду в Дмитровском районе.
Фото: Орловское отделение "Союза охраны птиц"
В Орловской области была замечена стая из 24 чернозобых гагар. Эти птицы почти ежегодно появляются в нашем регионе, причем чаще всего их можно увидеть осенью. Жители Троснянского, Орловского, Кромского и Дмитровского районов неоднократно встречали одну или несколько особей.
Однако накануне, 6 октября, в области обнаружили целую стаю этих редких птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Как сообщили в региональном отделении "Союза охраны птиц России", 24 взрослые особи плавали на пруду в Дмитровском районе. Некоторые из них держались парами.