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14:01, 7 октября 2024 года Минздрав проверяет документы на строительство поликлиники №1 в Орле Ответ придет 10 октября.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В министерство здравоохранения Российской Федерации направлены откорректированные документы от орловского депздрава по финансовому обеспечению строительства корпуса поликлиники №1. Об этом стало известно на аппаратном совещании 7 октября.

– Что касается незаключенных контрактов по поликлинике №1: в министерство здравоохранения на согласование откорректированная программа модернизации первичного звена и планов, в том числе финансового обеспечения направлены, – сказал глава орловского депздрава Александр Альянов. Ответ департамент здравоохранения получит от профильного министерства 10 октября. Если решение будет положительным, то последует согласование экспертизы, формирование ПСД, а затем стройка. Без согласованной корректировки программ провести конкурсные процедуры будет невозможно.





Сергей Силаев





