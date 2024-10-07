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14:01, 7 октября 2024 года

Минздрав проверяет документы на строительство поликлиники №1 в Орле

Ответ придет 10 октября.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В министерство здравоохранения Российской Федерации направлены откорректированные документы от орловского депздрава по финансовому обеспечению строительства корпуса поликлиники №1. Об этом стало известно на аппаратном совещании 7 октября.
Что касается незаключенных контрактов по поликлинике №1: в министерство здравоохранения на согласование откорректированная программа модернизации первичного звена и планов, в том числе финансового обеспечения направлены, – сказал глава орловского депздрава Александр Альянов.
Ответ департамент здравоохранения получит от профильного министерства 10 октября. Если решение будет положительным, то последует согласование экспертизы, формирование ПСД, а затем стройка. Без согласованной корректировки программ провести конкурсные процедуры будет невозможно.


Сергей Силаев
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