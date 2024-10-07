Шесть орловских хоккеистов и тренер стали участниками "Кубка открытия СХЛ"
Матчи состоялись в Смоленске.
Шесть хоккеистов мужской сборной Орловского государственного университета приняли участие в "Кубке открытия Студенческой хоккейной лиги".
Матчи состоялись с 1 по 5 октября в Смоленске. В них приняли участие шесть сборных: "Москва", "Санкт-Петербург", "Поволжье", "Урал", "Запад", "Восток".
Турнир прошел по круговой системе. В составе сборной "Запада" сыграли шесть игроков хоккейной сборной ОГУ: Иван Иконников, Дамир Щегалев, Ефим Лазарев, Даниил Грачев, Павел Гришин и Марк Макаров. Возглавил сборную "Запада" наставник команды Орловского госуниверситета Геннадий Скиба.