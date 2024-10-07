Юным орловцам торжественно вручили первые паспорта
Главный документ гражданина России получили 66 человек.
Фото с сайта УМВД России по Орловской области
В Орловской области 66 ребят в торжественной обстановке получили первые паспорта. Церемонии вручения приурочили к празднованию Дня учителя, рассказали в управлении МВД России по региону. Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина главный документ гражданина России получили 15 ребят.
Торжественные мероприятия состоялись при поддержке российского движения детей и молодежи "Движение Первых".