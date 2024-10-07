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11:48, 7 октября 2024 года Губернатор Клычков призвал не допускать бардака во время ракетной опасности Тему отработки действий обсудили на аппаратном совещании.





Глава Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании 7 октября затронул тему слаженности действий во время ракетной опасности. Губернатор напомнил, что за несколько дней до объявления реальной опасности проводился тест системы оповещения.

– Эта тест-система пригодилась, пришлось объявлять ракетную опасность. Для многих руководителей организаций, бюджетного профиля в том числе, стало неожиданностью. Накладка сложилась в связи с тем, что были учения, и многие подумали, что это учения, но отработали по алгоритму, – сказал Клычков. Глава региона поручил отдельно по социальным объектам отработать алгоритм действий при объявлении ракетной опасности и призвал не допустить бардака.

– Здесь не должно быть бардака, все должны в едином понимании целей и задач принимать решение по эвакуации как персонала, так и контингента, который находится в учреждениях, – отметил глава региона.





Сергей Силаев





