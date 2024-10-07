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16:30, 7 октября 2024 года

Почти 85 тысяч детей отдохнули в орловских лагерях

По сравнению с прошлым годом показатель незначительно вырос.


В Орловской области всеми формами оздоровления в 2024 году было охвачено 84 080 человек. Такие цифры привела 7 октября на аппаратном совещании глава департамента образования региона Ирина Патронова.

Почти 60 тысяч человек поучаствовали в активных малозатратных формах отдыха, более 16 тысяч ребят побывали в лагерях с дневным пребыванием, 7,8 тысячи детей ездили в оздоровительные учреждения Орловской области и других регионов.

На организацию летней оздоровительной кампании 2024 года в Орловской области израсходовали 290 миллионов рублей. На эти цели потрачены средства местного, регионального бюджета, предприятий и организаций, внебюджетных источников.


Сергей Силаев
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