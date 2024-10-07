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11:20, 7 октября 2024 года В Орловской области мужчину подозревают в утоплении приятеля в Зуше Следствие считает, что перед тем, как сбросить мужчину в реку, фигурант избил его до бессознательного состояния.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Мценске возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве. Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, преступление инкриминируют местному жителю. Его взяли под стражу.



Как уточнили в управлении МВД РФ по региону, личность подозреваемого установили сотрудники мценского отдела уголовного розыска. По версии следствия, фигурант выпивал вместе с приятелем на берегу Зуши. Мужчины поссорились, и подозреваемый избил знакомого до бессознательного состояния, а затем сбросил его в реку, где потерпевший захлебнулся.



Тело позднее нашел местный рыбак и вызвал оперативные службы. Следствие сразу же заподозрило насильственный характер смерти, так как на теле были четкие следы телесных повреждений.





Артем Ежаков





