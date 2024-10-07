Главная » Новости



14:30, 7 октября 2024 года В Орловской области планируют отремонтировать 77 километров дорог в 2025-м году Также намерены создать два пункта весогабаритного контроля.





В Орловской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2025-м году планируют отремонтировать 77 километров дорог, а также намерены создать два автоматических пункта весогабаритного контроля. Об этом сообщает региональный информационный портал.



В частности, в порядок должны привести участок дороги "Орел – Ефремов" – Моховое в Залегощенском районе на км 3+660 – км 5+660. Экспертиза показала, что здесь износилось дорожное покрытие, есть трещины и ямы, а разметка, дорожные знаки и автопавильоны требуют обновления.





Артем Ежаков





