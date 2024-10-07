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12:27, 7 октября 2024 года Максим Решетников поблагодарил Орловщину за капремонт помещений для МФЦ в ЛНР Правительство региона получило благодарственное письмо от министра экономического развития страны.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Правительство Орловской области получило благодарственное письмо министра экономического развития РФ Максима Решетникова за капитальный ремонт помещений для многофункциональных центров в Троицком районе Луганской Народной Республики, сообщает региональный информационный портал. Троицкий район ЛНР — подшефный для Орловской области. В мае 2023-го года стороны заключили соглашение о сотрудничестве. Орловщина регулярно помогает Троицкому району гуманитарной помощью. Орловские специалисты помогают луганским коллегам в прохождении отопительных сезонов. Месяц назад строители привели в порядок разрушенный детсад "Теремок".





Артем Ежаков





