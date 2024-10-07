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9:18, 7 октября 2024 года Одинокие орловцы смогут найти себе пару на смотринах Уникальное мероприятие проведут 13 октября.





Неженатые парни и незамужние девушки от 18 до 45 лет примут участие в смотринах для одиноких православных людей. Мероприятие православный клуб семьи, любви и верности совместно с Орловской епархией проведут 13 октября. Смотрины пройдут по адресу: Орел, Монастырская площадь, дом 1.



Для орловцев подготовили развлекательно-ознакомительную программу. Ищущие половинку познакомятся с единомышленниками, сыграют в игры на тему создания семьи. Количество мест ограничено, рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Подробности и предварительная запись по телефону: 8 (953) 623-80-91.





Сергей Силаев





