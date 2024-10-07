В Орле из пациентки извлекли фрагмент пластикового катетера
Инородное тело могло погубить женщину.
Сердечно-сосудистый хирург Орловской областной клинической больницы Михаил Голицын извлек из тела пациентки оторвавшийся фрагмент пластикового катетера, через который в вену вводятся лекарства.
Как рассказали в пресс-службе медучреждения, инцидент случился в одной из многопрофильных больниц Орла. Фрагмент катетера с током крови мог попасть в сердце, а затем и в легочные артерии, что привело бы к смерти женщины.
Для операции вызвали хирурга областной больницы. Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно. Ее жизни ничего не угрожает.