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9:30, 7 октября 2024 года На общественных слушаниях большинство орловцев одобрило установку бюста Сталина Ранее с такой инициативой выступила фракция КПРФ в городском совете Орла.





В ДК "Металлург" прошли общественные слушания вопроса установки бюстов героям Великой Отечественной войны.



Ранее с такой инициативой выступила фракция КПРФ в городском совете Орла. Проектом предлагается увековечить память полководцев высшего командного состава, принимавших непосредственное участие в реализации наступательной операции "Кутузов". Так, в будущем аллея Победителей в парке Победы может дополниться бюстом Иосифа Сталина.



Как сообщили в пресс-службе орловского областного отделения КПРФ, на общественных обсуждениях 92% граждан проголосовали за установку бюста Сталина. Также там добавили, что в России уже установлен 41 бюст Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР.

Василий Иконников, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: "Последние социологические опросы говорят о том, что более 60% положительно относятся к этому государственному деятелю. Вообще, история должна быть правдивой, и в данном случае мы говорим об исторической справедливости".







