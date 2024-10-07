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10:00, 7 октября 2024 года Нестабильная погода привела к массовой гибели завязей дуба в Орловской области Для лесовосстановления планируют собрать более двух тонн семян этого дерева.





Нестабильная погода привела к массовой гибели завязей дуба в Орловской области. Об этом сообщает региональный информационный портал со ссылкой на областное управление лесами.



Сначала к массовой гибели завязей дуба привели весенние заморозки, а жаркое лето вызвало осыпание желудей.



Для лесовосстановления в 2024-м году планируют собрать более двух тонн семян дуба. Он является одной из основных лесообразующих пород региона.





Артем Ежаков





