В Орловской области назвали победителя и призеров патриотического слета "Путь героя"
В нем участвовали 180 студентов из Президентской академии.
В Орловской области подошел к концу патриотический слет "Путь героя". Мероприятие проходило в течение недели – с 28 сентября по 5 октября.
Слет объединил более 180 студентов президентской академии из нескольких регионов страны.
Участники попробовали свои силы в огневой, строевой, медицинской подготовке. Также ребята освоили азы радиационной, химической, биологической защиты и топографии.
Победителем признали команду из Чебоксар. У управленцев из Нижнего Новгорода – бронза, серебро завоевала одна из команд Орла.