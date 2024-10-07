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12:56, 7 октября 2024 года В Орловской области назвали победителя и призеров патриотического слета "Путь героя" В нем участвовали 180 студентов из Президентской академии.







В Орловской области подошел к концу патриотический слет "Путь героя". Мероприятие проходило в течение недели – с 28 сентября по 5 октября.

Слет объединил более 180 студентов президентской академии из нескольких регионов страны.



Участники попробовали свои силы в огневой, строевой, медицинской подготовке. Также ребята освоили азы радиационной, химической, биологической защиты и топографии.



Победителем признали команду из Чебоксар. У управленцев из Нижнего Новгорода – бронза, серебро завоевала одна из команд Орла.





Юлия Опанасюк





